"Ювентус" - "Реал": 2:1

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Туринский "Ювентус" обыграл мадридский "Реал" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу итальянского клуба, сообщает Report.

Счет на восьмой минуте открыл испанский нападающий "Ювентуса" Альваро Мората. Форвард оказался первым на добивании после удара Карлоса Тевеса и перевел мяч в сетку.

Ответный гол на 27-й минуте забил Криштиану Роналду. Португалец головой направил мяч в пустые ворота "Ювентуса" после передачи Хамеса Родригеса.

Победу туринцам во втором тайме принес Тевес, заработавший и сам реализовавший пенальти.

Ответный матч пройдет 13 мая в Мадриде. В другом полуфинале за путевку в финал поборются "Барселона" и "Бавария", первая встреча между ними состоится в среду, 6 мая, в столице Каталонии.