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    "Ювентус" разгромил "Милан" и в четвёртый раз подряд и выиграл Кубок Италии - ВИДЕО

    Все голы Ювентус забил во втором тайме

    Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ "Ювентус" одержал победу над "Миланом" в финале Кубка Италии сезона-2017/18.

    Как передает Report, встреча прошла в Риме на стадионе "Олимпико" и завершилась со счётом 4:0 в пользу туринской команды.

    Все голы "Ювентус" забил во втором тайме. Дубль оформил защитник Мехди Бенатиа, один гол забил хавбек Дуглас Коста. Ещё один мяч форвард миланцев Никола Калинич отправил в собственные ворота.

    "Ювентус" в четвёртый раз подряд и в 13-й раз в истории выиграл Кубок Италии. Ближайшим преследователем туринцев по числу побед в турнире является "Рома" (9), "Милан" пять раз выигрывал Кубок.

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