"Ювентус" проиграл на выезде, "Милан" устроил разгром

В матче 37-го тура итальянской Серии А "Кальяри" одержал победу над "Ювентусом"

В матче 37-го тура итальянской Серии А "Кальяри" одержал победу над "Ювентусом".

Как передает Report, встреча проходила на стадионе "Сардиния Арена" в Кальяри и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Первый гол забил Лука Гальяно на 8-й минуте встречи, ему ассистировал Федерико Матьелло. В добавленное к первому тайму время отличился Джованни Симеоне с передачи Гальяно. Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду провёл на поле весь матч.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Давиде Герзини, ассистировали ему судьи на линиях Алессио Тольфо и Никколо Пальярдини. Резервным арбитром был Валерио Марини.

Встреча команд в первом круге прошла 6 января 2020 года и завершилась победой "Ювентуса" со счётом 4:0.

"Ювентус", набрав в 37 турах 83 очка, занимает 1-е место в турнирной таблице Серии А и уже обеспечил себе чемпионский титул. "Кальяри" (45) — на 13-м месте. В тройку лидеров соревнований входят "Интер" (79) и "Аталанта" (78).