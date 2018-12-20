С футболистом "Ювентуса" подписан долгосрочный контракт

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Итальянский "Ювентус" продлил контракт с футболистом команды Алексом Сандро.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, 27-летний бразильский защитник подписал с клубом новое соглашение сроком до 2023 года.

Отметим, что Алекс Сандро, выступающий за "Ювентус" с 2015 года, сделал с туринской командой три золотых дубля (выиграл чемпионат и Кубок Италии в 2016, 2017, 2018 годах).