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    "Ювентус" продает по одной футболке Роналду в минуту

    Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Итальянский футбольный клуб "Ювентус" продает по одной футболке новичка команды португальского нападающего Криштиану Роналду в минуту.

    Как сообщает Report со ссылкой на Tutto Juve, издание отмечает, что после того, как из-за большого количества запросов перестал работать интернет-магазин клуба, у официальных точек продаж атрибутики "Ювентуса" стали расти очередь.

    В среднем стоимость одной футболки составляет 100 евро. Клуб намерен продать не менее миллиона футболок.

    О переходе Роналду из испанского "Реала" в "Ювентус" было объявлено 10 июля. Сумма трансфера составила 100 млн евро, которые итальянский клуб будет выплачивать в течение двух лет. Зарплата игрока составит 30 млн евро в год.

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