"Ювентус" продает по одной футболке Роналду в минуту

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Итальянский футбольный клуб "Ювентус" продает по одной футболке новичка команды португальского нападающего Криштиану Роналду в минуту.

Как сообщает Report со ссылкой на Tutto Juve, издание отмечает, что после того, как из-за большого количества запросов перестал работать интернет-магазин клуба, у официальных точек продаж атрибутики "Ювентуса" стали расти очередь.

В среднем стоимость одной футболки составляет 100 евро. Клуб намерен продать не менее миллиона футболок.

О переходе Роналду из испанского "Реала" в "Ювентус" было объявлено 10 июля. Сумма трансфера составила 100 млн евро, которые итальянский клуб будет выплачивать в течение двух лет. Зарплата игрока составит 30 млн евро в год.