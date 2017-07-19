"Ювентус" представил нового вратаря

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Итальянский клуб "Ювентус" представил общественности свой новый трансфер – Войцеха Щенсного.

Как сообщает Report, в новой команде заключивший 4-летний контракт польский вратарь будет выступать под номером 23.

Переход 27-летнего голкипера обошелся представителю Турина в 9 млн евро. В заявлении он сказал, что поговорил с легендарным представителем команды Джанлуиджи Буффоном и без всяких сомнений принял предложение: "Я готов принять этот призыв. "Ювентус" является лучшим из возможных в моей карьере вариантов. Мне 27 лет и я хочу побеждать. В "Ювентусе" это возможно. Надеюсь, что нам удастся завоевать Лигу чемпионов".

Отметим, что Войцех Щенсный последние 2 сезона на арендной основе провел в итальянской "Роме". Согласно контракту он принадлежит английскому "Арсеналу".