"Ювентус" поздравил "Порту" с выходом в четвертьфинал Лиги чемпионов

Итальянский "Ювентус" через свою официальную страницу в Twitter поздравил португальский "Порту", выбивший туринцев из Лиги Чемпионов

Итальянский "Ювентус" через свою официальную страницу в Twitter поздравил португальский "Порту", выбивший туринцев из Лиги Чемпионов.

Об этом Report передает со ссылкой на зарубежную прессу.

"Отличная работа, "Порту", по выходу в четвертьфинал Лиги чемпионов", — говорится в публикации.

Напомним, что в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА "Ювентус" принимал "Порту". Встреча проходила на стадионе "Альянц — Ювентус" в Турине (Италия) и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2. Первая встреча команда завершилась победой "Порту" со счётом 2:1. Таким образом, счёт двухматчевого противостояния — 4:4. Португальцы прошли в четвертьфинал благодаря двум голам в гостях.

В этой встрече в составе "Ювентуса" дубль оформил Федерико Кьеза и ещё один гол на счету Адриена Рабьо. За "Порту" дубль оформил Сержиу Оливейра. При этом "драконы" с 54-й минуты играли в меньшинстве после удаления Мехди Тареми.