"Ювентус" поздравил "Порту" с выходом в четвертьфинал Лиги чемпионов

Напомним, что в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА "Ювентус" принимал "Порту". Встреча проходила на стадионе "Альянц — Ювентус" в Турине (Италия) и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2. Первая встреча команда завершилась победой "Порту" со счётом 2:1. Таким образом, счёт двухматчевого противостояния — 4:4. Португальцы прошли в четвертьфинал благодаря двум голам в гостях.
В этой встрече в составе "Ювентуса" дубль оформил Федерико Кьеза и ещё один гол на счету Адриена Рабьо. За "Порту" дубль оформил Сержиу Оливейра. При этом "драконы" с 54-й минуты играли в меньшинстве после удаления Мехди Тареми.