"Ювентус" поздравил "Порту" с выходом в четвертьфинал Лиги чемпионов

Итальянский "Ювентус" через свою официальную страницу в Twitter поздравил португальский "Порту", выбивший туринцев из Лиги Чемпионов.

Об этом Report передает со ссылкой на зарубежную прессу.

"Отличная работа, "Порту", по выходу в четвертьфинал Лиги чемпионов", — говорится в публикации.