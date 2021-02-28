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"Ювентус" потерял очки на выезде

"Ювентус" потерял очки на выезде "Верона" принимала "Ювентус" в матче 24-го тура итальянской Серии А. Встреча проходила на стадионе "Марк-Антонио Бентегоди" в Вероне и завершилась с ничейным счётом 1:1
Футбол
28 февраля 2021 г. 03:11
Ювентус потерял очки на выезде

"Верона" принимала "Ювентус" в матче 24-го тура итальянской Серии А.

Как передает Report, встреча проходила на стадионе "Марк-Антонио Бентегоди" в Вероне и завершилась с ничейным счётом 1:1.

Дебютный гол был забит на 49-й минуте встречи. Автором забитого мяча стал нападающий чёрно-белых Криштиану Роналду, ассистентом выступил полузащитник Федерико Кьеза. Этот мяч стал для 36-летнего португальца 19-м в нынешнем чемпионате. "Верона" смогла ответить туринцам на 77-й минуте после быстрой атаки. Полузащитник Антонин Барак сравнял счёт с передачи хавбека Дарко Лазовича.

Таким образом, "Ювентус" в 23 встречах набрал 46 очков и занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А. "Верона" (35) — на девятом месте.

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