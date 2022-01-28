"Ювентус" подписал контракт с Влаховичем

Сербский нападающий итальянского футбольного клуба "Фиорентина" Душан Влахович перешел в "Ювентус".

Сербский нападающий итальянского футбольного клуба "Фиорентина" Душан Влахович перешел в "Ювентус".

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба чемпионата Италии.

О сроках соглашения не сообщается. По информации журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 75 млн евро.

Влаховичу 22 года, он является воспитанником сербского "Партизана". В "Фиорентину" нападающий перешел в июле 2018 года. За итальянский клуб он провел 108 матчей, забил 49 голов, отдал восемь результативных передач. В составе сборной Сербии Влахович провел 14 матчей, забил семь голов, отдал три результативные передачи.