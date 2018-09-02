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    "Ювентус" побеждает третью игру подряд

    Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ «Ювентус» одержал победу над «Пармой» в матче 3-го тура итальянской Серии А. 

    Как передает Report, встреча прошла в Парме на стадионе «Эннио Тардини» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

    На 2-й минуте Хуан Куадрадо навесил с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, где трио защитников не удержали Марио Манджукича и тот с нескольких метров отправил мяч в сетку ворот. На 33-й минуте Массимо Гобби исполнил подачу с левого фланга атаки во вратарскую, где Войцех Щенсны неуверенно сыграл на выходе и Жервиньо с нескольких метров отправил мяч в сетку ворот.

    На 58-й минуте Манджукич пяткой отпасовал на Блеза Матюиди на левом краю чужой штрафной, а тот мощным ударом с острого угла отправил мяч под перекладину ворот соперника.

    «Ювентус» (9 очков) занимает первое место в таблице Серии А, «Парма» (1) — 15-е.

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