"Ювентус" побеждает третью игру подряд

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ «Ювентус» одержал победу над «Пармой» в матче 3-го тура итальянской Серии А.

Как передает Report, встреча прошла в Парме на стадионе «Эннио Тардини» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 2-й минуте Хуан Куадрадо навесил с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, где трио защитников не удержали Марио Манджукича и тот с нескольких метров отправил мяч в сетку ворот. На 33-й минуте Массимо Гобби исполнил подачу с левого фланга атаки во вратарскую, где Войцех Щенсны неуверенно сыграл на выходе и Жервиньо с нескольких метров отправил мяч в сетку ворот.

На 58-й минуте Манджукич пяткой отпасовал на Блеза Матюиди на левом краю чужой штрафной, а тот мощным ударом с острого угла отправил мяч под перекладину ворот соперника.

«Ювентус» (9 очков) занимает первое место в таблице Серии А, «Парма» (1) — 15-е.