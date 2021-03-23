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"Ювентус" планирует продать Роналду, если поступят предложения

"Ювентус" планирует продать Роналду, если поступят предложения Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду по-прежнему может сменить клубную прописку ближайшим летом
Футбол
23 марта 2021 г. 20:51
Ювентус планирует продать Роналду, если поступят предложения
Криштиану Роналду

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду по-прежнему может сменить клубную прописку ближайшим летом.

Как передает Report со ссылкой на издание AS, "старая синьора" пока не получала предложений по Роналду.

Но в случае, если сам 36-летний португалец изъявит желание уйти и на него появится конкретный претендент, "Ювентус" будет открыт к диалогу и не станет препятствовать уходу Криштиану.

Туринский клуб готов рассмотреть предложения по Роналду от 25 млн евро — именно такая сумма нужна "Ювентусу", чтобы решить свои финансовые проблемы.

Если конкретных предложений по португальскому форварду не поступит, то "бьянконери" сохранят его в составе. Финальное слово остаётся за самим Роналду, действующий контракт которого с "Ювентусом" истекает летом 2022 года.

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