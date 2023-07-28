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"Ювентус" отстранили от еврокубков

"Ювентус" отстранили от еврокубков Инстанция Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю клубов приняла решение исключить "Ювентус" из числа участников еврокубков на сезон‑2023/24.
Футбол
28 июля 2023 г. 21:45
Ювентус отстранили от еврокубков

Инстанция Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю клубов приняла решение исключить "Ювентус" из числа участников еврокубков на сезон‑2023/24.

Как передает Report, об этом сообщает пресс‑служба УЕФА.

Подчеркивается, что причиной вынесения данного решения стали финансовые махинации. Таким образом туринский клуб не будет участвовать в розыгрыше Лиги конференций.

Европейский футбольный союз также оштрафовал "Ювентус" на 20 миллионов евро, однако 10 млн евро из этой суммы будут условными и останутся такими только в том случае, если годовая финансовая отчетность клуба за 2023, 2024 и 2025 не будет нести в себе финансовых нарушений.

Место туринцев в Лиге конференций займёт Фиорентина, которая по итогам прошлого розыгрыша Серии А заняла 8 место в турнирной таблице.

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