«Ювентус» отправил главного тренера в отставку

Итальянский клуб «Ювентус» объявил об отставке главного тренера Маурицио Сарри.
Как передает Report, туринский клуб сделал заявление о прекращении сотрудничества с 61-летним итальянским специалистом.
Накануне «Ювентус» вылетел из Лиги чемпионов. Лучший клуб Италии уступил «Лиону» по сумме двух матчей 1/8 финала — 0:1 и 2:1.
Напомним, что Сарри возглавил бело-черных 16 июня 2019 года. Под его руководством команда в девятый раз подряд выиграла чемпионат Италии, набрав 83 очка.
Отметим, что Сарри стал самым возрастным победителем Серии А среди тренеров. При этом в финале Кубка Италии туринцы проиграли «Наполи».