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"Ювентус" отправил чемпиона мира в немецкий клуб

"Ювентус" отправил чемпиона мира в немецкий клуб Сами Хердиа играл за "Ювентус" с 2015 года
Футбол
2 февраля 2021 г. 09:45
Ювентус отправил чемпиона мира в немецкий клуб

Итальянский клуб "Ювентус" распрощался со своим игроком Сами Хердиа.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт туринского представителя, 34-летний полузащитник перешел в немецкую "Херту".

Сами Хердиа играл за "Ювентус" с 2015 года. В текущем сезоне он не выходил на поле в итальянской серии А. Немецкий игрок в составе туринского представителя 5 раз завоевывал кубок Серии А, трижды - кубок страны и один раз – Суперкубок. В 2014 году полузащитник стал чемпионом мира в составе сборной Германии.

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Версия на азербайджанском языке "Yuventus" dünya çempionunu Almaniya klubuna göndərdi

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