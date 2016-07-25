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    "Ювентус" отказался продать Погба за 120 млн. евро

    Предложение Манчестер Юнайтед было отвергнуто

    Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Итальянский клуб "Ювентус" отказался продать Поля Погба в "Манчестер Юнайтед" за 120 млн. евро. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Sky Sport Italia, что это никак не связано с покупкой туринцами у "Наполи" нападающего Гонсало Игуаина.

    За прошлый сезон французский полузащитник забил в чемпионате Италии 8 голов за 35 матчей и сделал 12 результативных подач. 

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