"Ювентус" отказался продать Погба за 120 млн. евро

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Итальянский клуб "Ювентус" отказался продать Поля Погба в "Манчестер Юнайтед" за 120 млн. евро.

Как сообщает Report со ссылкой на Sky Sport Italia, что это никак не связано с покупкой туринцами у "Наполи" нападающего Гонсало Игуаина.

За прошлый сезон французский полузащитник забил в чемпионате Италии 8 голов за 35 матчей и сделал 12 результативных подач.