"Ювентус" одолел "Милан" и ещё больше приблизился к чемпионству

В матче 31-го тура итальянской Серии А туринский "Ювентус" принимал "Милан".

Как передаёт Report, встреча прошла в Турине на стадионе "Альянц Стадиум" и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий "Милана" Кшиштоф Пёнтек, отличившийся на 39-й минуте после передачи полузащитника Тьемуэ Бакайоко. В начале второго тайма форвард "Ювентуса" Пауло Дибала сравнял счёт, реализовав пенальти. Победный мяч забил нападающий туринцев Мойзе Кин на 84-й минуте, голевой пас отдал хавбек Миралем Пьянич.

Победная серия "Ювентуса" в чемпионате Италии достигла трёх матчей. "Милан" не выигрывает уже в течение четырёх матчей кряду. В предыдущих турах команда Дженнаро Гаттузо потерпела два поражения и один раз сыграла вничью.

"Ювентус", набрав 84 очка, возглавляет турнирную таблицу Серии А, "Милан" (52) занимает четвёртое место.