«Ювентус» одержал волевую победу над «Лацио» в матче Серии А

"Ювентус" одержал победу над "Лацио" со счетом 3:1 в домашнем матче 26-го тура чемпионата Италии по футболу.

"Ювентус" одержал победу над "Лацио" со счетом 3:1 в домашнем матче 26-го тура чемпионата Италии по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, счет на 14-й минуте открыл полузащитник "Лацио" Хоакин Корреа.

На 39-й минуте Адриен Рабьо сравнял счет, а во втором тайме форвард "Ювентуса" Альваро Мората оформил дубль, отличившись на 57-й и 60-й минутах.

В турнирной таблице "Ювентус" занимает третье место, набрав 52 очка, "Лацио" с 43 очками идет седьмым.

В следующем туре "Ювентус" 14 марта в гостях сыграет с "Кальяри", а "Лацио" 12 марта примет "Кротоне". Кроме того, "Ювентусу" 9 марта предстоит провести ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против португальского "Порту".