О нас
Report Georgia
Аудио новости

«Ювентус» одержал волевую победу над «Лацио» в матче Серии А

«Ювентус» одержал волевую победу над «Лацио» в матче Серии А "Ювентус" одержал победу над "Лацио" со счетом 3:1 в домашнем матче 26-го тура чемпионата Италии по футболу.
Футбол
7 марта 2021 г. 02:02
«Ювентус» одержал волевую победу над «Лацио» в матче Серии А

"Ювентус" одержал победу над "Лацио" со счетом 3:1 в домашнем матче 26-го тура чемпионата Италии по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, счет на 14-й минуте открыл полузащитник "Лацио" Хоакин Корреа.

На 39-й минуте Адриен Рабьо сравнял счет, а во втором тайме форвард "Ювентуса" Альваро Мората оформил дубль, отличившись на 57-й и 60-й минутах.

В турнирной таблице "Ювентус" занимает третье место, набрав 52 очка, "Лацио" с 43 очками идет седьмым.

В следующем туре "Ювентус" 14 марта в гостях сыграет с "Кальяри", а "Лацио" 12 марта примет "Кротоне". Кроме того, "Ювентусу" 9 марта предстоит провести ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против португальского "Порту".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке “Yuventus” “Latsio” üzərində inamlı qələbə qazandı

Новости партнеров

Самое важное

В Азербайджане выявлено 353 новых случая заражения COVID-19
В Азербайджане выявлено 353 новых случая заражения COVID-19
6 марта 2021 г. 17:18
Комиссия по вопросам помилования рассмотрела свыше 750 обращений
Комиссия по вопросам помилования рассмотрела свыше 750 обращений
6 марта 2021 г. 14:36
В Губадлы приступил к работе военный госпиталь и фортификационный центр ГПС
ФотоВ Губадлы приступил к работе военный госпиталь и фортификационный центр ГПС
6 марта 2021 г. 12:55
Президент Ильхам Алиев наградил азербайджанских женщин
Президент Ильхам Алиев наградил азербайджанских женщин
6 марта 2021 г. 12:22
Завершился съезд ПЕА, избран Совет правления из 40 человек - ОБНОВЛЕНО - 5
ФотоЗавершился съезд ПЕА, избран Совет правления из 40 человек - ОБНОВЛЕНО - 5
6 марта 2021 г. 04:02
Мехрибан Алиева назначена первым заместителем председателя ПЕА
Мехрибан Алиева назначена первым заместителем председателя ПЕА
5 марта 2021 г. 16:40
В ПЕА упразднён Политсовет, создан Совет ветеранов
В ПЕА упразднён Политсовет, создан Совет ветеранов
5 марта 2021 г. 13:18
Азербайджан и Пакистан - пример настоящего братства и дружбы
Азербайджан и Пакистан - пример настоящего братства и дружбы
5 марта 2021 г. 11:16
Направленные Фондом YAŞAT в Турцию 4 гази вернулись после выздоровления
ФотоНаправленные Фондом YAŞAT в Турцию 4 гази вернулись после выздоровления
5 марта 2021 г. 11:12
Президент Азербайджана выступил на саммите ОЭС - ОБНОВЛЕНО
Президент Азербайджана выступил на саммите ОЭС - ОБНОВЛЕНО
4 марта 2021 г. 23:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi