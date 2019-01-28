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    "Ювентус" одержал над "Лацио" волевую победу

    В матче 21-го тура чемпионата Италии «Ювентус» обыграл «Лацио» со счётом 2:1. Матч состоялся в Риме на стадионе «Олимпико»

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ В матче 21-го тура чемпионата Италии «Ювентус» обыграл «Лацио» со счётом 2:1. Матч состоялся в Риме на стадионе «Олимпико».

    Как передаёт Report, cчёт был открыт на 59-й минуте, когда полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан отправил мяч в собственные ворота.

    На 74-й минуте счёт сравнял Жоау Канселу. Победу туринскому клубу принёс Криштиану Роналду, который реализовал пенальти на 88-й минуте.

    После победы «Ювентус», набрав 59 очков, занимает первое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Лацио» (32) остался на восьмом месте.

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