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"Ювентус", обыграв "Интер", поднялся в зону Лиги чемпионов

"Ювентус", обыграв "Интер", поднялся в зону Лиги чемпионов Туринский "Ювентус" на своем поле победил миланский "Интер" со счетом 3:2 в домашнем матче 37-го тура чемпионата Италии по футболу.
Футбол
15 мая 2021 г. 22:26
Ювентус, обыграв Интер, поднялся в зону Лиги чемпионов

Туринский "Ювентус" на своем поле победил миланский "Интер" со счетом 3:2 в домашнем матче 37-го тура чемпионата Италии по футболу.

В составе "Ювентуса" забили Криштиану Роналду (24-я минута) и Хуан Куадрадо (45+3, 88, с пенальти). У "Интера" отличился Ромелу Лукаку (35), автоголом отметился защитник "Ювентуса" Джорджио Кьеллини (83).

На 55-й минуте встречи за две желтые карточки с поля был удален полузащитник "Ювентуса" Родриго Бентанкур, на второй добавленной минуте вторую желтую карточку получил футболист "Интера" Марсело Брозович.

Роналду с 29 голами является лучшим бомбардиром чемпионата, Лукаку забил 23 мяча и располагается на втором месте в списке самых результативных игроков турнира.

"Интер" ранее досрочно стал чемпионом Италии, в активе команды из Милана 88 очков. "Ювентус" набрал 75 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице, дающее право выступить в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне.

"Ювентус" в заключительном туре 23 мая в гостях встретится с "Болоньей", "Интер" в тот же день примет "Удинезе". 19 мая команда из Турина в финале Кубка Италии сыграет с "Аталантой".

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