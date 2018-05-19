"Ювентус" обыграл "Верону" в последнем матче Буффона за клуб

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ "Ювентус" одержал победу над "Вероной" в матче 38-го тура итальянской Серии А.

Как сообщает Report, встреча прошла в Турине на стадионе "Альянц" и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Голами в составе "Ювентуса" отметились Даниэле Ругани и Миралем Пьянич, за "Верону" забил Алессио Черчи.

Свой последний матч в составе туринской команды провёл легендарный голкипер Джанлуиджи Буффон. 40-летний футболист отыграл 60 минут и был заменён на Карло Пинсольо. Болельщики проводили Буффона стоячими овациями.

Также последнюю игру за бьянконери провёл швейцарец Штефан Лихтштайнер. Во втором тайме он мог отличиться голом, но не реализовал пенальти. Лихтштайнера, как и Буффона, проводили стоячими овациями.

«Ювентус», обеспечивший себе победу в чемпионате в прошлом туре, финишировал с 95 очками в активе. «Верона» (25) вылетела из высшего дивизиона с предпоследнего места.