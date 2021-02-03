"Ювентус" обыграл "Интер" в первом полуфинальном матче Кубка Италии

Туринский "Ювентус" со счетом 2:1 победил миланский "Интер" в первом полуфинальном матче Кубка Италии по футболу.

Туринский "Ювентус" со счетом 2:1 победил миланский "Интер" в первом полуфинальном матче Кубка Италии по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча прошла в Милане.

В составе победителей дважды отличился Криштиану Роналду (26-я и 35-я минуты), первый мяч в ворота Самира Хандановича он отправил с пенальти. У "Интера" забил Лаутаро Мартинес (9).

Отметим, что матч стал 1100-м для голкипера "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона.

"Ювентус" чаще всех выигрывал Кубок Италии - 13 раз. На счету "Интера" семь побед в турнире. Действующим обладателем кубка является "Наполи".

Ответный матч пройдет 9 февраля в Турине. В другом полуфинале сыграют "Аталанта" и "Наполи". Их первая встреча состоится 3 февраля. Финал пройдет 19 мая в Милане.