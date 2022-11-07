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"Ювентус" обыграл "Интер" в матче чемпионата Италии по футболу

"Ювентус" обыграл "Интер" в матче чемпионата Италии по футболу Ювентус" со счетом 2:0 обыграл "Интер" в матче 13-го тура чемпионата Италии по футболу.
Футбол
7 ноября 2022 г. 01:45
Ювентус обыграл Интер в матче чемпионата Италии по футболу

Ювентус" со счетом 2:0 обыграл "Интер" в матче 13-го тура чемпионата Италии по футболу.

Как передает Report, встреча прошла на "Альянц Стадиум" в Турине.

В составе победителей голы забили Адриен Рабьо (52-я минута) и Николо Фаджоли (85).

В других матчах игрового дня "Торино" на выезде уступил "Болонье" (1:2), "Монца" на своем поле переиграла "Верону" (2:0), "Фиорентина" с таким же счетом в гостях победила "Сампдорию". "Лацио" одержал гостевую победу в римском дерби над "Ромой" со счетом 0:1.

"Ювентус" благодаря победе поднялся на пятое место в турнирной таблице, у команды в активе 25 очков. "Интер" опустился на седьмую строчку, у команды из Милана 24 очка. В следующем туре "Ювентус" 10 ноября на выезде сыграет с "Вероной", "Интер" днем ранее примет "Болонью".

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