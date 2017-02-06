"Ювентус" обыграл "Интер" в "дерби Италии" - ВИДЕО

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Туринский "Ювентус" обыграл миланский "Интер" со счетом 1:0 в домашнем матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу.

Как передает Report, единственный гол на 45-й минуте встречи забил Хуан Куадрадо.

В компенсированное ко второму тайму время с поля был удален полузащитник "Интера" Иван Перишич.

Матчи между "Интером" и "Ювентусом" именуются "дерби Италии" или "всеитальянским дерби". Эти клубы сыграли между собой больше всех матчей среди итальянских команд. С учетом этой встречи они провели 223 игры во всех турнирах. 99 раз выигрывал "Ювентус", на счету "Интера" 70 побед, еще 54 матча завершились вничью.

В матче первого круга чемпионата со счетом 2:1 победил "Интер".

В турнирной таблице "Ювентус" с 54 очками занимает первое место, "Интер", имея в активе 42 очка, располагается на пятой строчке.

Результаты других матчей дня:

"Аталанта" - "Кальяри" - 2:0

"Дженоа" - "Сассуоло" - 0:1

"Кьево" - "Удинезе" - 0:0

"Пескара" - "Лацио" - 2:6

"Эмполи" - "Торино" - 1:1

"Палермо" - "Кротоне" - 1:0.