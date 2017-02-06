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    "Ювентус" обыграл "Интер" в "дерби Италии" - ВИДЕО

    Единственный гол на 45-й минуте встречи забил Хуан Куадрадо

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Туринский "Ювентус" обыграл миланский "Интер" со счетом 1:0 в домашнем матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу.

    Как передает Report, единственный гол на 45-й минуте встречи забил Хуан Куадрадо.

    В компенсированное ко второму тайму время с поля был удален полузащитник "Интера" Иван Перишич.

    Матчи между "Интером" и "Ювентусом" именуются "дерби Италии" или "всеитальянским дерби". Эти клубы сыграли между собой больше всех матчей среди итальянских команд. С учетом этой встречи они провели 223 игры во всех турнирах. 99 раз выигрывал "Ювентус", на счету "Интера" 70 побед, еще 54 матча завершились вничью.

    В матче первого круга чемпионата со счетом 2:1 победил "Интер".

    В турнирной таблице "Ювентус" с 54 очками занимает первое место, "Интер", имея в активе 42 очка, располагается на пятой строчке.

    Результаты других матчей дня:

    "Аталанта" - "Кальяри" - 2:0

    "Дженоа" - "Сассуоло" - 0:1

    "Кьево" - "Удинезе" - 0:0

    "Пескара" - "Лацио" - 2:6

    "Эмполи" - "Торино" - 1:1

    "Палермо" - "Кротоне" - 1:0.

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