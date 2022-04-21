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"Ювентус" обыграл "Фиорентину" и вышел в финал Кубка Италии

"Ювентус" обыграл "Фиорентину" и вышел в финал Кубка Италии В Турине состоялся ответный матч в рамках полуфинала Кубка Италии между "Ювентусом" и "Фиорентиной".
Футбол
21 апреля 2022 г. 01:21
Ювентус обыграл Фиорентину и вышел в финал Кубка Италии

В Турине состоялся ответный матч в рамках полуфинала Кубка Италии между "Ювентусом" и "Фиорентиной".

Как передает Report, противостояние завершилось со счетом 2:0 в пользу "зебр».

Счет в игре на 32-й минуте открыл Федерико Бернардески, а за минуту до финального свистка Данило укрепил преимущество хозяев.

Напомним, что первый поединок команд также завершилось победой туринцев - 1:0.

В решающей встрече соперником будет миланский "Интер".

Действующим победителем Кубка Италии является "Ювентус", который в финале 2021 года обыграл "Аталанту" - 2:1. Отметим, что туринский клуб является рекордсменом по количеству побед в Кубке Италии, завоевав этот трофей 14 раз.

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