"Ювентус" обыграл "Аталанту" и вышел в 1/4 финала Кубка Италии - ВИДЕО

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ В матче 1/8 финала Кубка Италии «Ювентус» на одноимённом стадионе принимал «Аталанту».

Как передает Report, встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Пауло Дибала, Марио Манджукич и Миралем Пьянич, который отличился с пенальти. За «Аталанту» голы забили Абдулай Конко и Эммануэль Латте Лат.

В 1/4 финала «Ювентус» сыграет с победителем пары «Милан» — «Торино», которые проведут свою встречу 12 января.