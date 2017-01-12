 Наверх
    Закрыть фоторежим

    "Ювентус" обыграл "Аталанту" и вышел в 1/4 финала Кубка Италии - ВИДЕО

    Встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:2

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ В матче 1/8 финала Кубка Италии «Ювентус» на одноимённом стадионе принимал «Аталанту».

    Как передает Report, встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:2.

    В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Пауло Дибала, Марио Манджукич и Миралем Пьянич, который отличился с пенальти. За «Аталанту» голы забили Абдулай Конко и Эммануэль Латте Лат.

    В 1/4 финала «Ювентус» сыграет с победителем пары «Милан» — «Торино», которые проведут свою встречу 12 января.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi