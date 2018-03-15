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    "Ювентус" обыграл "Аталанту" и оторвался от "Наполи" - ВИДЕО

    Туринцы оторвались от Наполи на 4 очка

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ «Ювентус» обыграл «Аталанту» в перенесённом из-за снегопада матче 26-го тура чемпионата Италии. 

    Как передает Report, встреча состоялась в Турине на стадионе «Альянц» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Эта победа позволила "Старой Синьоре" оторватьтся от ближайщего преследователя "Наполи" на 4 очка.

    Забитыми мячами в составе победителей отметились нападающий Гонсало Игуаин и полузащитник Блез Матюиди. К концу второго тайма гости остались вдесятером: защитник Джанлука Манчини получил две жёлтые карточки подряд и был вынужден покинуть поле.

    В активе туринского клуба теперь 74 очка. Подопечные Массимилиано Аллегри продолжают возглавлять турнирную таблицу Серии А. «Аталанта» (41) остаётся восьмой.

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