"Ювентус" обыграл "Аталанту" и оторвался от "Наполи" - ВИДЕО

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ «Ювентус» обыграл «Аталанту» в перенесённом из-за снегопада матче 26-го тура чемпионата Италии.

Как передает Report, встреча состоялась в Турине на стадионе «Альянц» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Эта победа позволила "Старой Синьоре" оторватьтся от ближайщего преследователя "Наполи" на 4 очка.

Забитыми мячами в составе победителей отметились нападающий Гонсало Игуаин и полузащитник Блез Матюиди. К концу второго тайма гости остались вдесятером: защитник Джанлука Манчини получил две жёлтые карточки подряд и был вынужден покинуть поле.

В активе туринского клуба теперь 74 очка. Подопечные Массимилиано Аллегри продолжают возглавлять турнирную таблицу Серии А. «Аталанта» (41) остаётся восьмой.