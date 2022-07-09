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"Ювентус" объявил о подписании полузащитника Ди Марии из ПСЖ

"Ювентус" объявил о подписании полузащитника Ди Марии из ПСЖ Полузащитник Анхель Ди Мария перешел из французского "Пари Сен-Жермен" в итальянский "Ювентус".
Футбол
9 июля 2022 г. 04:23
Ювентус объявил о подписании полузащитника Ди Марии из ПСЖ

Полузащитник Анхель Ди Мария перешел из французского "Пари Сен-Жермен" в итальянский "Ювентус".

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт туринского клуба, итальянский клуб не сообщает о сроках контракта.

В минувшем сезоне французской Лиги 1 аргентинский хавбек провел 26 матчей, в которых забил пять мячей и сделал семь голевых передач. Он находится в статусе свободного агента с 1 июля. Также аргентинец выступал за "Росарио Сентраль", "Бенфику", "Реал" и "Манчестер Юнайтед". Ди Мария становился олимпийским чемпионом и победителем Кубка Америки в составе национальной команды Аргентины. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость аргентинца составляет 12 млн евро.

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