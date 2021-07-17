"Ювентус" обсудит с Роналду продление контракта

Руководство туринского "Ювентуса" и нападающий Криштиану Роналду намерены в ближайшее время обсудить продление контракта.

Руководство туринского "Ювентуса" и нападающий Криштиану Роналду намерены в ближайшее время обсудить продление контракта.

Как сообщает Report, об этом написал журналист Николо Скира на своей странице в Твиттер.

По информации источника, туринский клуб хочет заключить новое соглашение с португальским форвардом до 2023 года. По условиям нового контракта зарплата Роналду снизится: вместо 31 млн евро в год, прописанного в нынешнем соглашении, португалец будет получать 20 млн евро.

Напомним, Роналду выступает за туринский "Ювентус" с 2018 года. 36-летний португальский форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в минувшем сезоне, забив 29 голов. Действующий контракт Роналду с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.