"Ювентус" обыграл "Интер" и возглавил турнирную таблицу чемпионата Италии по футболу

Ювентус" дома победил "Интер" со счетом 2:0 в перенесенном матче 26-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча была перенесена и впоследствии прошла без зрителей в связи с распространением в стране вызванного коронавирусом заболевания.

Голы забили Аарон Рэмзи (55-я минута) и Пауло Дибала (67).

Отдавший голевую передачу на Рэмзи нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду провел свой 1000-й матч в карьере (без учета двух встреч за "Спортинг Б"), в их число входят 438 матчей за мадридский "Реал", 292 - за английский "Манчестер Юнайтед", 75 - за "Ювентус", 31 - за португальский "Спортинг", 164 - за сборную Португалии. Всего за карьеру 35-летний португалец забил 725 мячей. В текущем сезоне за клуб он провел 32 матча во всех турнирах и отметился 25 голами и четырьмя голевыми передачами.

"Ювентус" с 63 очками в 26 матчах лидирует в турнирной таблице чемпионата, вторым идет "Лацио" (62). "Интер" занимает третье место, в активе команды 54 очка в 25 матчах.