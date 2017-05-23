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    "Ювентус" объявил о выкупе Куадрадо у "Челси" за 20 млн

    До этого футболист выступал за туринский клуб на правах аренды
    © espnfc.com.ng

    Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ «Ювентус» объявил о выкупе полузащитника Хуана Куадрадо у «Челси».

    Как передает Report, до этого футболист выступал за туринский клуб на правах аренды.

    «Ювентус» решил активировать опцию выкупа и приобрести трансфер футболиста за € 20 млн, информирует официальный сайт клуба.

    Сумма будет выплачена тремя ежегодными платежами начиная с финансового года—2017/18. Куадрадо подписал с «Ювентусом» контракт, рассчитанный до 30 июня 2020 года.

    В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А 28-летний колумбиец забил 2 мяча и отдал 6 голевых передач в 29 матчах.

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