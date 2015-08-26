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    ​"Ювентус" объявил о годичной аренде футболиста "Челси" Хуана Куадрадо

    Аренда игрока обошлась Ювентусу в 1,5 млн евро

    Баку. 26 Августа. REPORT.AZ/ Итальянский футбольный клуб "Ювентус" на своем официальном сайте объявил о годичной аренде 27-летнего полузащитника английского "Челси" и сборной Колумбии Хуана Куадрадо.

    Как передает Report, соглашение футболиста рассчитано до 30 июня 2016 года.

    По информации итальянских СМИ, аренда игрока обошлась "Ювентусу" в 1,5 млн евро. Неизвестно, включен ли в договор пункт о первоочередном праве выкупа футболиста итальянской стороной по окончании сезона.

    Куадрадо перешел в "Челси" из "Фиорентины" в январе за 33 млн евро. Всего в составе лондонского клуба он провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забитыми голами не отличился.

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