​"Ювентус" объявил о годичной аренде футболиста "Челси" Хуана Куадрадо

Баку. 26 Августа. REPORT.AZ/ Итальянский футбольный клуб "Ювентус" на своем официальном сайте объявил о годичной аренде 27-летнего полузащитника английского "Челси" и сборной Колумбии Хуана Куадрадо.

Как передает Report, соглашение футболиста рассчитано до 30 июня 2016 года.

По информации итальянских СМИ, аренда игрока обошлась "Ювентусу" в 1,5 млн евро. Неизвестно, включен ли в договор пункт о первоочередном праве выкупа футболиста итальянской стороной по окончании сезона.

Куадрадо перешел в "Челси" из "Фиорентины" в январе за 33 млн евро. Всего в составе лондонского клуба он провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забитыми голами не отличился.