"Ювентус" не намерен отпускать Буффона и Кьеллини

Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи заявил, что вратарь Джанлуиджи Буффон и защитник Джорджио Кьеллини продлят контракты с клубом на один год.

Об этом Report передает со ссылкой на зарубежную прессу.

"Буффон и Кьеллини останутся и будут частью команды еще один год. Переговоры с ними находятся на финишной прямой. Дибала? Мы работаем над тем, чтобы продлить и его контракт. Мы хотим, чтобы он остался у нас на многие годы.

Ситуация с Игуаином? Когда он уезжал, то был очень обеспокоен из-за личных причин. Гонсало — очень чувствительный человек. Мы очень любим его, он проводит выдающийся сезон, поэтому мы надеемся, что он останется с нами на тот год, который у него остался по контракту", - сказал Паратичи.

Ранее сообщалось, что Игуаин может расторгнуть контракт с "Ювентусом". После приостановки сезона Серии А аргентинец улетел на родину, чтобы оставаться с матерью, которая болеет раком. Позже руководство туринцев потребовало у находящихся за рубежом игроков вернуться в Италию, чтобы начать подготовку к возобновлению сезона. Игуаин не вышел на связь с клубом. Отец игрока Хорхе опроверг слухи об уходе сына из "Ювентуса".

"Бело-черные" лидируют в турнирной таблице Серии А, имея в активе 63 очка.