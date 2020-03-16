​"Ювентус" намерен продлить контракт с Роналду

Туринский "Ювентус" хочет продлить контракт с португальским нападающим Криштиану Роналду.

Как передает Report со ссылкой на AS, итальянский клуб готов подписать с футболистом соглашение до лета 2024 года. Таким образом, португалец может остаться в стане туринцев до 39 лет. Пока неизвестно, какие условия клуб предлагает форварду. Сейчас его зарплата составляет 31 млн. евро в год.

Роналду перешел в "Ювентус" летом 2018 года из мадридского "Реала". Сумма трансфера составила 117 млн. евро. В нынешнем сезоне 35-летний футболист принял участие в 22 матчах чемпионата Италии (все - в основном составе), забил 21 гол (семь - с пенальти) и отдал три результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.