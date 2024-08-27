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"Ювентус" на выезде разгромил "Верону" в матче 2-го тура Серии А

"Ювентус" на выезде разгромил "Верону" в матче 2-го тура Серии А Туринский "Ювентус" на выезде одержал крупную победу над "Вероной" в матче 2-го тура итальянской Серии А.
Футбол
27 августа 2024 г. 02:07
Ювентус на выезде разгромил Верону в матче 2-го тура Серии А

Туринский "Ювентус" на выезде одержал крупную победу над "Вероной" в матче 2-го тура итальянской Серии А.

Как сообщает Report, встреча на Stadio Marc'Antonio Bentegodi в Вероне завершилась со счетом 0:3.

На 28-й минуте Душан Влахович открыл счет, реализовав передачу от Кенана Йылдыза точным ударом по центру ворот. За шесть минут до перерыва Николо Савона удвоил преимущество "старой синьоры", забив после навеса Самюэля Мбангулы.

Во втором тайме, на 53-й минуте, Душан Влахович оформил дубль, реализовав пенальти ударом в правый угол.

"Ювентус" одержал вторую победу на старте сезона и с 6 очками лидирует в турнирной таблице. У "Вероны" 3 балла и 11-я позиция.

В следующем туре чемпионата Италии "бьянконери" в принципиальной встрече примут "Рому", а "Верона" сыграет на выезде с "Дженоа", обе игры состоятся 1 сентября.

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