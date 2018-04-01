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    "Ювентус" на своём поле победил "Милан" - ВИДЕО

    Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев

    Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ «Ювентус» победил «Милан» в матче 30-го тура итальянской Серии А.

    Как передает Report, встреча прошла в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

    Автором первого мяча стал нападающий туринской команды Пауло Дибала, отличившийся после передачи полузащитника Миралема Пьянича на 8-й минуте. В середине первого тайма защитник Леонардо Бонуччи сравнял счёт. На 79-й минуте хавбек Хуан Куадрадо вновь вывел «Ювентус» вперёд. Точку в матче поставил полузащитник Сами Хедира в концовке второго тайма.

    «Ювентус» с 78 очками лидирует в турнирной таблице итальянского первенства. «Милан» (50) — шестой.

    Италия - Серия А. 30-й тур

    "Ювентус" – "Милан" - 3:1

    "Сассуоло" – "Наполи" - 1–1

    "Интер" – "Верона" - 3–0

    "Болонья" – "Рома" - 1–1

    "Лацио" – "Беневенто" - 6–2

    "Кальяри" – "Торино" - 0–4

    "Дженоа" – СПАЛ- 1–1

    "Фиорентина" – "Кротоне" - 2–0

    "Аталанта" – "Удинезе" - 2–0

    "Кьево" – "Сампдория" - 2–1

    Турнирная таблица

    1. Ювентус 30 - 78

    2. Наполи   30 - 74

    3. Рома       30 - 60

    4. Интер     29 - 58

    5. Лацио     30 - 57

    6. Милан     29 -50

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