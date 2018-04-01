"Ювентус" на своём поле победил "Милан" - ВИДЕО

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ «Ювентус» победил «Милан» в матче 30-го тура итальянской Серии А.
Как передает Report, встреча прошла в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
Автором первого мяча стал нападающий туринской команды Пауло Дибала, отличившийся после передачи полузащитника Миралема Пьянича на 8-й минуте. В середине первого тайма защитник Леонардо Бонуччи сравнял счёт. На 79-й минуте хавбек Хуан Куадрадо вновь вывел «Ювентус» вперёд. Точку в матче поставил полузащитник Сами Хедира в концовке второго тайма.
«Ювентус» с 78 очками лидирует в турнирной таблице итальянского первенства. «Милан» (50) — шестой.
Италия - Серия А. 30-й тур
"Ювентус" – "Милан" - 3:1
"Сассуоло" – "Наполи" - 1–1
"Интер" – "Верона" - 3–0
"Болонья" – "Рома" - 1–1
"Лацио" – "Беневенто" - 6–2
"Кальяри" – "Торино" - 0–4
"Дженоа" – СПАЛ- 1–1
"Фиорентина" – "Кротоне" - 2–0
"Аталанта" – "Удинезе" - 2–0
"Кьево" – "Сампдория" - 2–1
Турнирная таблица
1. Ювентус 30 - 78
2. Наполи 30 - 74
3. Рома 30 - 60
4. Интер 29 - 58
5. Лацио 30 - 57
6. Милан 29 -50
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