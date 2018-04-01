"Ювентус" на своём поле победил "Милан" - ВИДЕО

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ «Ювентус» победил «Милан» в матче 30-го тура итальянской Серии А.

Как передает Report, встреча прошла в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал нападающий туринской команды Пауло Дибала, отличившийся после передачи полузащитника Миралема Пьянича на 8-й минуте. В середине первого тайма защитник Леонардо Бонуччи сравнял счёт. На 79-й минуте хавбек Хуан Куадрадо вновь вывел «Ювентус» вперёд. Точку в матче поставил полузащитник Сами Хедира в концовке второго тайма.

«Ювентус» с 78 очками лидирует в турнирной таблице итальянского первенства. «Милан» (50) — шестой.

Италия - Серия А. 30-й тур

"Ювентус" – "Милан" - 3:1

"Сассуоло" – "Наполи" - 1–1

"Интер" – "Верона" - 3–0

"Болонья" – "Рома" - 1–1

"Лацио" – "Беневенто" - 6–2

"Кальяри" – "Торино" - 0–4

"Дженоа" – СПАЛ- 1–1

"Фиорентина" – "Кротоне" - 2–0

"Аталанта" – "Удинезе" - 2–0

"Кьево" – "Сампдория" - 2–1

Турнирная таблица

1. Ювентус 30 - 78

2. Наполи 30 - 74

3. Рома 30 - 60

4. Интер 29 - 58

5. Лацио 30 - 57

6. Милан 29 -50