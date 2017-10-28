"Ювентус" на "Сан-Сиро" обыграл "Милан" благодаря дублю Игуаина - ВИДЕО

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ «Ювентус» обыграл «Милан» в матче 11-го тура чемпионата Италии.

Как передает Report, встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро — Джузеппе Меацца» и завершилась со счётом 2:0 в пользу туринской команды.

Оба гола забил нападающий Гонсало Игуаин. В первом тайме аргентинец поразил ворота соперника после передачи от Пауло Дибалы, а во второй половине игры с линии штрафной площади точно пробил в ближний угол ворот «Милана».

«Ювентус» набрал 28 очков и вышел на второе место в турнирной таблице Серии А. «Милан» (16) располагается на восьмой позиции.

Италия - Серия А. 11-й тур

Милан – Ювентус - 0:2

0:1 – Игуаин – 23, 0:2 – Игуаин – 63