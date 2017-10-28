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    "Ювентус" на "Сан-Сиро" обыграл "Милан" благодаря дублю Игуаина - ВИДЕО

    Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу туринской команды

    Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ «Ювентус» обыграл «Милан» в матче 11-го тура чемпионата Италии.

    Как передает Report, встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро — Джузеппе Меацца» и завершилась со счётом 2:0 в пользу туринской команды.

    Оба гола забил нападающий Гонсало Игуаин. В первом тайме аргентинец поразил ворота соперника после передачи от Пауло Дибалы, а во второй половине игры с линии штрафной площади точно пробил в ближний угол ворот «Милана».

    «Ювентус» набрал 28 очков и вышел на второе место в турнирной таблице Серии А. «Милан» (16) располагается на восьмой позиции.

    Италия - Серия А. 11-й тур

    Милан – Ювентус - 0:2

    0:1 – Игуаин – 23, 0:2 – Игуаин – 63

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