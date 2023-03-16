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"Ювентус" может проститься со звездным игроком

"Ювентус" может проститься со звездным игроком Итальянский "Ювентус" уже летом может проститься с французским полузащитником Полем Погбой. Руководство клуба недовольно частыми травмами игрока.
Футбол
16 марта 2023 г. 00:45
Ювентус может проститься со звездным игроком

Итальянский "Ювентус" уже летом может проститься с французским полузащитником Полем Погбой. Руководство клуба недовольно частыми травмами игрока.

Как передает Report, об этом пишет местное издание La Gazzetta dello Sport.

Полузащитник туринской команды получил мышечное повреждение, отрабатывая штрафные на тренировке, и выбыл на три недели.

Отмечается, что ситуация с травмами Погбы беспокоит и раздражает руководство итальянского клуба. Если до конца сезона она не изменится и игрок будет больше лечиться, чем играть, то летом руководство "Ювентуса" может обсудить с Погбой перспективы продолжения сотрудничества – в частности, речь может пойти о трансфере полузащитника.

Погба присоединился к "Ювентусу" летом прошлого года, но из-за проблем со здоровьем провёл первый матч после перехода лишь 28 февраля. В этом сезоне у него всего два матча за "старую синьору".

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Версия на азербайджанском языке "Yuventus" ulduz futbolçu ilə vidalaşır

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