"Ювентус" может проститься со звездным игроком

Итальянский "Ювентус" уже летом может проститься с французским полузащитником Полем Погбой. Руководство клуба недовольно частыми травмами игрока.

Итальянский "Ювентус" уже летом может проститься с французским полузащитником Полем Погбой. Руководство клуба недовольно частыми травмами игрока.

Как передает Report , об этом пишет местное издание La Gazzetta dello Sport.

Полузащитник туринской команды получил мышечное повреждение, отрабатывая штрафные на тренировке, и выбыл на три недели.

Отмечается, что ситуация с травмами Погбы беспокоит и раздражает руководство итальянского клуба. Если до конца сезона она не изменится и игрок будет больше лечиться, чем играть, то летом руководство "Ювентуса" может обсудить с Погбой перспективы продолжения сотрудничества – в частности, речь может пойти о трансфере полузащитника.

Погба присоединился к "Ювентусу" летом прошлого года, но из-за проблем со здоровьем провёл первый матч после перехода лишь 28 февраля. В этом сезоне у него всего два матча за "старую синьору".