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"Ювентус" может отпустить Криштиану Роналду бесплатно

"Ювентус" может отпустить Криштиану Роналду бесплатно Туринский "Ювентус" может отпустить нападающего Криштиану Роналду бесплатно
Футбол
15 марта 2021 г. 05:07
Ювентус может отпустить Криштиану Роналду бесплатно
Криштиану Роналду

Туринский "Ювентус" может отпустить нападающего Криштиану Роналду бесплатно.

Как передает Report со ссылкой на AS, по данным источника, это связано с высокой заработной платой португальца, которая составляет 31 млн евро за сезон. Также сообщается, что "Ювентус" может сэкономить около 86 млн евро, если отпустит Роналду этим летом.

Ранее сообщалось, что Роналду может вернуться в "Реал".

Роналду защищал цвета "Реала" с 2009 по 2018 год. Со "сливочными" он завоевал 15 трофеев, среди которых два титула чемпиона Испании, два Кубка и два Суперкубка страны, четыре кубка Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА и три трофея клубного чемпионата мира. Будучи игроком "Королевского клуба", Криштиану стал обладателем четырёх "Золотых мячей".

Контракт Роналду с "Ювентусом" рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне 36-летний форвард провёл 23 матча в итальянской Серии А, забил 23 гола и отдал 2 результативные передачи.

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