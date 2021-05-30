"Ювентус" может обменять Роналду на Погба

"Ювентус" рассмотрит возможность обмена нападающего Криштиану Роналду на полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поль Погба.
Об этом Report сообщает со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Ранее сообщалось, что сам Роналду хочет вернуться в "Манчестер Юнайтед".
Контракт Роналду с "Ювентусом" действует до лета 2022 года. 36-летний португальский нападающий является воспитанником "Спортинга". Роналду выступает в составе "Ювентуса" с 2018 года, перейдя в итальянский клуб из мадридского "Реала" за 117 млн евро. Он стал лучшим бомбардиром Серии А в сезоне-2020/2021, забив 29 голов.
Поль Погба летом 2016 года за 105 млн евро перешёл из туринского "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед". Контракт француза с "красными дьяволами" действует до 2022 года.