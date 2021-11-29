"Ювентус" может быть отправлен в Серию В

Итальянский клуб "Ювентус", обвиняемый в финансовых нарушениях, может столкнуться с суровыми санкциями.

Итальянский клуб "Ювентус", обвиняемый в финансовых нарушениях, может столкнуться с суровыми санкциями.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, если представитель Турина будет признан виновным, у команды отберут чемпионство в сезоне 2019/2020.

Кроме того, существует опасность, что команду отправят в Серию В.

Руководство "Ювентуса" обвиняется в отмывании денег в размере 50 миллионов евро. Полиция Турина провела обыск в штаб-квартире клуба, чтобы собрать необходимые документы для расследования.