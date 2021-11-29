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"Ювентус" может быть отправлен в Серию В

"Ювентус" может быть отправлен в Серию В Итальянский клуб "Ювентус", обвиняемый в финансовых нарушениях, может столкнуться с суровыми санкциями.
Футбол
29 ноября 2021 г. 23:51
Ювентус может быть отправлен в Серию В

Итальянский клуб "Ювентус", обвиняемый в финансовых нарушениях, может столкнуться с суровыми санкциями.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, если представитель Турина будет признан виновным, у команды отберут чемпионство в сезоне 2019/2020.

Кроме того, существует опасность, что команду отправят в Серию В.

Руководство "Ювентуса" обвиняется в отмывании денег в размере 50 миллионов евро. Полиция Турина провела обыск в штаб-квартире клуба, чтобы собрать необходимые документы для расследования.

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