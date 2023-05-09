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"Ювентус" могут лишить девяти очков вместо 15

"Ювентус" могут лишить девяти очков вместо 15 Туринский футбольный клуб "Ювентус" может быть лишен девяти очков за финансовые махинации.
Футбол
9 мая 2023 г. 08:44
Ювентус могут лишить девяти очков вместо 15

Туринский футбольный клуб "Ювентус" может быть лишен девяти очков за финансовые махинации.

Как передает Report, об этом сообщает Football Italia.

В январе с "Ювентуса" сняли 15 очков по делу о фиктивном приросте капитала. В конце апреля в гарантийной коллегии CONI было принято решение частично удовлетворить апелляцию "Юве" и направить дело на рассмотрение в суд более высокой инстанции. "Старой синьоре" временно вернули 15 очков. Таким образом в активе команды сейчас 66 очков и она располагается на втором месте.

Теперь Гарантийная коллегия CONI опубликовала документы, в которых сказано о намерении возобновить рассмотрение дела в результате получения новых доказательств. В частности речь идет о материалах прослушки.

Предполагается, что с туринского клуба будет снято не 15 очков, а девять, как изначально требовал прокурор. "Ювентус" собирается оспорить это решение, если оно будет принято. С туринцев могут снять баллы уже в следующем сезоне, если разбирательства затянутся.

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