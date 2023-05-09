"Ювентус" могут лишить девяти очков вместо 15

Туринский футбольный клуб "Ювентус" может быть лишен девяти очков за финансовые махинации.

Туринский футбольный клуб "Ювентус" может быть лишен девяти очков за финансовые махинации.

Как передает Report , об этом сообщает Football Italia.

В январе с "Ювентуса" сняли 15 очков по делу о фиктивном приросте капитала. В конце апреля в гарантийной коллегии CONI было принято решение частично удовлетворить апелляцию "Юве" и направить дело на рассмотрение в суд более высокой инстанции. "Старой синьоре" временно вернули 15 очков. Таким образом в активе команды сейчас 66 очков и она располагается на втором месте.

Теперь Гарантийная коллегия CONI опубликовала документы, в которых сказано о намерении возобновить рассмотрение дела в результате получения новых доказательств. В частности речь идет о материалах прослушки.

Предполагается, что с туринского клуба будет снято не 15 очков, а девять, как изначально требовал прокурор. "Ювентус" собирается оспорить это решение, если оно будет принято. С туринцев могут снять баллы уже в следующем сезоне, если разбирательства затянутся.