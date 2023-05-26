"Ювентус" могут исключить из еврокубков

Итальянский "Ювентус" оказался под угрозой исключения из еврокубков.
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Согласно сведениям источника издания, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может отстранить команду на год или более. Отмечается, что в организации недовольны тем фактом, что "Ювентус" не отказался от проекта Суперлиги.
Кроме того, руководители туринцев не поддерживают контакт с главой УЕФА Александером Чеферином. Также в организации обращают внимание на дело о фиктивном приросте капитала и махинациях с зарплатами и проблемы с соблюдением финансового фэйр-плей.