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"Ювентус" могут исключить из еврокубков

"Ювентус" могут исключить из еврокубков Итальянский "Ювентус" оказался под угрозой исключения из еврокубков.
Футбол
26 мая 2023 г. 23:29
Ювентус могут исключить из еврокубков

Итальянский "Ювентус" оказался под угрозой исключения из еврокубков.

Как передает Report, об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Согласно сведениям источника издания, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может отстранить команду на год или более. Отмечается, что в организации недовольны тем фактом, что "Ювентус" не отказался от проекта Суперлиги.

Кроме того, руководители туринцев не поддерживают контакт с главой УЕФА Александером Чеферином. Также в организации обращают внимание на дело о фиктивном приросте капитала и махинациях с зарплатами и проблемы с соблюдением финансового фэйр-плей.

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