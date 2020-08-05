"Ювентус" ищет замену Сарри

Несмотря назавоевание чемпионства, руководство "Ювентуса" недовольно работой главного тренера команды Маурицио Сарри и ищет ему замену. В шорт-листе клуба пять тренеров.

Несмотря на завоевание чемпионства, руководство "Ювентуса" недовольно работой главного тренера команды Маурицио Сарри и ищет ему замену. В шорт-листе клуба пять тренеров.

Как сообщает Report, приоритетным вариантом для "Ювентуса" был наставник "Реала" Зинедин Зидан. Ему чемпионы Италии уже делали конкретное предложение, которое француз отклонил.

Кроме него, рассматриваются еще четыре кандидата: экс-тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, бывший наставник "Интера" и "Ромы" Лучано Спаллетти, тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини и коуч "Лацио" Симоне Индзаги.