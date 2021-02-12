"Ювентус" и "Милан" претендуют на звезду "Челси"

Атакующий полузащитник "Челси" Хаким Зиеш может продолжить карьеру в итальянской Серии А. 27-летнего марокканца в шорт-листы внесли скауты "Милана" и "Ювентуса"

Атакующий полузащитник "Челси" Хаким Зиеш может продолжить карьеру в итальянской Серии А. 27-летнего марокканца в шорт-листы внесли скауты "Милана" и "Ювентуса".

Как передает Report со ссылкой на Calciomercatoweb, Зиеш приобретался на роль основного плеймейкера "Челси", но с приходом на тренерский мостик Томаса Тухеля марокканец потерял место в основном составе "аристократов". Итальянские гранды хотят воспользоваться этой ситуацией и переманить Хакима следующим летом, если его положение в стане лондонского коллектива не улучшится.

В сезоне-2020/2021 Зиеш провёл за "Челси" 18 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. Transfermarkt оценивает его в 45 млн евро. "Аристократы" приобрели Хакима летом 2020 года у "Аякса". Сумма сделки составила 40 млн евро.