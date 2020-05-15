​"Ювентус" хочет создать связку Неймар-Роналду

Итальянский "Ювентус" проявляет интерес к бразильскому нападающему "Пари Сен-Жермен" Неймару.

Как передает Report со ссылкой на Mundo Deportivo, итальянский клуб намерен создать атакующий дуэт Неймара с португальским нападающим Криштиану Роналду. "Ювентус" готов включить в потенциальную сделку аргентинского форварда Пауло Дибалу. Проблемой может стать зарплата Неймара, которая составляет 36 млн евро в год. Туринцы не готовы платить такие деньги, поэтому бразильцу придётся пойти на снижение зарплаты ради перехода в "Ювентус".

В нынешнем сезоне 28-летний Неймар принял участие в 15 матчах чемпионата Франции, в которых забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. 26-летний Дибала провёл 24 матча в Серии А, забил семь мячей и отдал четыре голевые передачи.