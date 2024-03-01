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"Ювентус" готовится к переговорам с Погба о разрыве контракта

"Ювентус" готовится к переговорам с Погба о разрыве контракта "Ювентус" готовится к переговорам с полузащитником Полем Погба о расторжении контракта.
Футбол
1 марта 2024 г. 21:24
Ювентус готовится к переговорам с Погба о разрыве контракта

"Ювентус" готовится к переговорам с полузащитником Полем Погба о расторжении контракта.

Как передает Report со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, 29 февраля стало известно, что 30-летнего француза дисквалифицировали на 4 года за нарушение антидопинговых правил.

По данным источника, расторжение контракта с Погба позволит "Ювентусу" сэкономить более 30 миллионов евро. Не исключено, что туринцы дождутся результата апелляции.

11 сентября 2023 года появилась информация, что допинг-тест Погба дал положительный результат после матча с "Удинезе" (3:0) в 1-м туре серии А. В организме полузащитника обнаружили повышенное содержание тестостерона. Повторный допинг-тест также дал положительный результат.

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