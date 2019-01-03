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    "Ювентус" договорился с футболистом сборной Уэльса

    Игрок может отправиться в Турин уже в январе

    Баку. 3 января. REPORT.AZ/ "Ювентус" практически завершил все детали сделки по подписанию соглашения с полузащитником лондонского "Арсенала" и национальной сборной Уэльса Аароном Рэмси. Уже известны детали контракта игрока.

    Как сообщает Report со ссылкой на Cоrriere dello Sport, 28-летний валлиец будет получать 6,5 миллионов евро за сезон и дополнительные 500 тысяч евро, если он сыграет более 50% игр в сезоне.

    Полузащитник должен присоединиться к туринцам в июне, но боссы "Ювентуса" хотели бы видеть игрока в команде уже в январе.

    Напомним, что ранее президент "Ювентуса" подтвердил интерес к футболисту.

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