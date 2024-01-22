Юрген Клопп: Я не гений, но у нас есть команда, против которой никто не хочет играть

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о чемпионской гонке в АПЛ.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о чемпионской гонке в АПЛ.

Как передает Report, об этом сказал он в интервью Sky Sports.

"Я не гений. Не могу сказать, что случится через четыре месяца. Я просто стараюсь найти лучшие решения и идеи. Иногда это работает, иногда что-то меняется. Но относительно нынешней команды у меня очень быстро возникло хорошее ощущение. Посмотрим, сработает ли все это. Нужно двигаться в правильном направлении.

Люди считают, что это означает, что мы можем стать чемпионами. Пока дело не в этом, но у нас есть команда, против которой никто не хочет играть. Нам еще предстоит сделать большие шаги, но все идет в правильном направлении", - приводит слова Клоппа телеканал.

После 21 тура "Ливерпуль" лидирует в чемпионате с 48 очками. Второе место занимает "Манчестер Сити" (43 очка), замыкает тройку "Арсенал" (43 очка).