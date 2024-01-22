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Юрген Клопп: Салах вернется в "Ливерпуль" для восстановления после травмы

Юрген Клопп: Салах вернется в "Ливерпуль" для восстановления после травмы Нападающий сборной Египта Мохамед Салах вернется в стан мерсисайдцев для восстановления травмы, полученной на Кубке Африканских наций.
Футбол
22 января 2024 г. 01:54
Юрген Клопп: Салах вернется в Ливерпуль для восстановления после травмы

Нападающий сборной Египта Мохамед Салах вернется в стан мерсисайдцев для восстановления травмы, полученной на Кубке Африканских наций.

Как передает Report, об этом заявил главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп.

"Салах планирует пройти реабилитацию в "Ливерпуле". Если он будет готов к финалу, то, вероятно, вернется в сборную на Кубок африканских наций", - приводит слова Клоппа журналист Льюис Стили в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Салах получил травму в матче 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций с Ганой (2:2), где был заменен в конце первого тайма. При этом сообщается, что Мохамед получил повреждение спины.

В нынешнем сезоне Мохамед Салах провел за клуб и сборную во всех турнирах 35 матчей, в которых забил 23 голов и отдал 12 результативных передач. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Салаха составляет € 65 млн.

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Версия на азербайджанском языке Klopp: Salah zədəsini sağaltmaq üçün “Liverpul”a qayıdacaq

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