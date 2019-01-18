Юрген Клопп поздравил 104-летнего болельщика "Ливерпуля"

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поздравил с днём рождения болельщика команды Брендана Шеридана, которому исполнилось 104 года.

Как сообщает Report, в праздничный день домой к пожилому поклоннику мерсисайдской команды пришёл представитель клуба и передал ему подарок от немецкого специалиста.

Клопп передал Шеридану билет на предстоящий матч с "Кристал Пэлас" в 23-м туре Премьер-лиги, а также письмо, в котором лично поздравил его и пожелал хорошо отпраздновать с семьёй и друзьями.

Отметим, что из 104 лет Шеридан 96 лет (с 1923 года) поддерживает "Ливерпуль". За это время клуб 15 раз становился чемпионом Англии, а также завоевал все пять Кубков Лиги чемпионов.